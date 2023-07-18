Берлин, 18 июля, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Так называемые «камни голода» прошлых столетий показались на поверхности обмелевшей из-за жары реки Эльбы в Германии. Об этом 18 июля сообщает издание Focus.

Norbert Kaiser Камень голода на реке Эльба

Отмечается, что «камни голода» исторически служили предупреждением о грядущем неурожае.

«По мере усиления отлива на берегах становится видно всё больше участков русла реки и многовековых камней с отметинами, что еще больше ограничивает едва возможное судоходство», — говорится в статье.

По данным издания, в некоторых местах уровень реки из-за засухи и жары достиг критической отметки в 50 см.

Ранее подобные камни были обнаружены в том числе около Дрезденской долины Эльбы недалеко от дворца Пильниц.

«Камнями голода» в Германии и Чехии называют высеченные на речных валунах отметки и предупреждения о засухе и голоде. Один из самых известных камней находится в Чехии и гласит: «Плачь, когда увидишь меня».

Как сообщало ИА Регнум, в Европе температура воздуха в ближайшие дни может подняться до рекордных 50 градусов Цельсия. Причиной этому стал тепловой взрыв в Сахаре.

Эколог, экономист, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил корреспонденту ИА Регнум, что Европейскому союзу придётся принять очень серьёзные экономические меры, чтобы пережить грозящий ему кризис, вызванный усиливающейся жарой и засухами. По его словам, в зоне особого риска находится Южная Европа: Испания, Португалия и Греция, а также Балканы, Франция и Германия. Страны, которые лежат к востоку от неё, тоже. Могут пострадать Венгрия, Чехия и Словакия, в меньшей степени — Польша.