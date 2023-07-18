Вашингтон, 18 июля, 2023, 08:03 — ИА Регнум. В Европе температура воздуха в ближайшие дни может подняться до рекордных 50 градусов Цельсия. Всему виной тепловой взрыв в Сахаре, сообщило агентство Bloomberg.

Никита Устинов ИА REGNUM Жара

Так, к среде, 19 июля, на итальянском острове Сардиния температура воздуха может достичь отметки в почти 50 °C. Два года назад здесь фиксировали 48 градусов тепла. Названная в честь Харона новая волна тепла из Северной Африки способна обновить показатели сразу в нескольких регионах Европы.

Аномальная жара сохраняется в Риме, Мадриде, Афинах. Население южноевропейских стран предупредили о пожароопасности и возможных нарушениях из-за погоды в транспортной и энергетической инфраструктурах.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая эколог, экономист, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что Европейскому союзу придётся принять очень серьёзные экономические меры, чтобы пережить грозящий ему кризис, вызванный усиливающейся жарой и засухами. По его словам, в зоне особого риска находится Южная Европа: Испания, Португалия и Греция, а также Балканы, Франция и Германия. Страны, которые лежат к востоку от неё, тоже. Могут пострадать Венгрия, Чехия и Словакия, в меньшей степени — Польша.

В 2022 году из-за жары в Европе погибли не менее 15 тыс. жителей. За три летних месяца в Испании скончались около 4 тыс. человек, более 1 тыс. смертей зафиксировали в Португалии, более 3,2 тыс. — в Великобритании, 4,5 тыс. — в Германии. Основной причиной смерти от погоды в Европе стал тепловой стресс. Жара усугубила течение сердечно-сосудистых, респираторных и других хронических болезней.