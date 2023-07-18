Москва, 18 июля, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Из-за непогоды приостановило работу колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Об этом 18 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аттракциона.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Остановили работу из-за непогоды», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что согласно регламенту эксплуатации и в целях безопасности посетителей работа аттракциона прекращается при ветре более 15 метров в секунду.

Также там добавили, что все гости были высажены в штатном режиме, техническая служба была готова к прогнозируемым погодным условиям и среагировала оперативно.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, 18 июля на Москву обрушились гроза с ливнем. В результате подтопления наблюдаются сразу в нескольких районах столицы. По данным сервиса «Яндекс. Погода», дождь накрыл центральную, западную, южную и восточную части Москвы.

Также жители сообщают о подтоплении станции метро «Парк культуры». Кроме того, как сообщал источник ИА Регнум, молния во время непогоды попала в склад с красками на территории комбината «Лира», возник пожар.