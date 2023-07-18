Москва, 18 июля, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Госдума на заседании 18 июля приняла закон, дающий гражданам страны постоянное право на каникулы по потребительским кредитам.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Ранее норма о кредитных каникулах носила временный характер. Исключение составляли автокредиты. Теперь право на каникулы становится постоянным.

Для предоставления кредитных каникул заёмщик должен подтвердить, что его доходы упали более чем на 30%. Другим основанием для предоставления каникул может быть нарушение жизнедеятельности или утрата жилья или имущества в результате ЧС.

По каждому займу каникулами можно будет воспользоваться один раз, их протяжённость составит шесть месяцев. Размер займа должен быть не более 1,6 млн рублей по автокредитам, 450 тыс. рублей по потребительским кредитам, 150 тыс. рублей по кредитным картам.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в первом чтении указанный законопроект Госдума приняла в декабре 2022 года. Принятие закона позволит снизить риски дефолта заемщиков, отмечал депутат Константин Бахарев («Единая Россия»).

Представляющий ту же фракцию депутат Сергей Алтухов в свою очередь объяснял, что сейчас граждане, попав в трудную жизненную ситуацию, зачастую прибегают к услугам микрофинансовых организаций, что ещё более ухудшает их экономическое положение. С принятием закона появится «цивилизованный инструмент урегулирования таких ситуаций», отмечал депутат.