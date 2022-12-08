Москва, 8 декабря, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым в России вводится постоянно действующий механизм кредитных каникул для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Принятие закона позволит снизить риски дефолта заемщиков», — отметил Константин Бахарев («Единая Россия») в ходе дискуссии.

Согласно документу, заемщики смогут рассчитывать на предоставление льготного периода по потребительским кредитам и кредитам на автомобиль на срок до шести месяцев. Главное условие — снижение доходов более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом заемщика, рассчитанным за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращения заемщика с требованием о предоставлении льготного периода.

Размер кредита не должен превышать максимальный размер, который установит правительство РФ. До этого момента законопроектом устанавливается максимальный размер кредита, по которому заемщик вправе обратиться за кредитными каникулами, в размере 1,6 млн рублей или эквивалентной сумме в иностранной валюте по курсу к рублю на дату выдачи для договоров по автокредиту и в размере 450 тысяч рублей или эквивалентной сумме в иностранной валюте для остальных договоров потребительского кредита.

За все время кредита заемщик сможет только один раз воспользоваться кредитными каникулами. Сведения о предоставлении льготного периода будут отражаться в его кредитной истории, но не будут ее ухудшать. Также законопроектом предлагается установить порядок внесения платежей, как в течение льготного периода, так и после его окончания.

В течение льготного периода банки не смогут начислять штрафы и пени, но на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты, что исключит риски недополучения доходов кредиторами.

«Смена работы, болезнь, вынужденный простой — есть множество ситуаций, когда гражданин не может справится со своими долговыми обязательствами, и часто, в попытке решить проблему, её только усугубляют — занимая средства в микрофинансовых организациях. Теперь появится цивилизованный инструмент урегулирования таких ситуаций», — отметил в свою очередь депутат Госдумы Сергей Алтухов («Единая Россия»).