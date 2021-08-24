Москва, 24 августа, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Блогер Мария Погребняк, супруга футболиста Павла Погребняка, приняла участие в YouTube-шоу «Поясни за шмот». Видео доступно на канале «Дымоход».

Скриншот с YouTube Мария Погребняк

В ролике Погребняк рассказала о стоимости своего наряда, которая составила более 114 млн рублей. Самым дорогим предметом её образа стало кольцо за 110 млн рублей, подаренное её супругом. При этом блогер призналась, что перемещается в Москве на метро, потому что всё рано никто «не поверит, что это настоящий бриллиант».

Ранее Мария Погребняк поддержала певицу Ольгу Бузову после скандала с телеведущей Ксенией Бородиной. Она объяснила, что артистка всегда честна со своими поклонниками и окружающими, поэтому не могла подставить продюсеров проекта «Дом-2».