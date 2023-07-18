В Одессе повреждены объекты портовой инфраструктуры
Одесса, Украина, 18 июля, 2023, 08:32 — ИА Регнум. В Одессе повреждены объекты портовой инфраструктуры, сообщил 18 июля глава общественного совета при областной военной администрации Сергей Братчук.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одесской и Николаевской областях на фоне воздушной тревоги.
«Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбития повреждены объекты портовой инфраструктуры», — написал он в Telegram-канале.
Братчук уточнил, что речь идёт об объектах в Одессе.
Как передавало ИА Регнум, украинское издание «Зеркало недели» ранее сообщало, что в Одессе в ночь на 18 июля сработала система ПВО, прогремела серия взрывов.
В ночь на 18 июля взрывы также были слышны в Николаеве. В областях Украины сработали сирены воздушной тревоги.
Ранее первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что после террористической атаки Киева на Крымский мост Одесса и Николаев должны воссоединиться с Россией.
По его словам, Украина должна быть полностью отсечена от Чёрного моря, иначе угрозы Крыму будут повторяться.