Одесса, Украина, 18 июля, 2023, 08:32 — ИА Регнум. В Одессе повреждены объекты портовой инфраструктуры, сообщил 18 июля глава общественного совета при областной военной администрации Сергей Братчук.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одесской и Николаевской областях на фоне воздушной тревоги.

«Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбития повреждены объекты портовой инфраструктуры», — написал он в Telegram-канале.

Братчук уточнил, что речь идёт об объектах в Одессе.

Как передавало ИА Регнум, украинское издание «Зеркало недели» ранее сообщало, что в Одессе в ночь на 18 июля сработала система ПВО, прогремела серия взрывов.

В ночь на 18 июля взрывы также были слышны в Николаеве. В областях Украины сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что после террористической атаки Киева на Крымский мост Одесса и Николаев должны воссоединиться с Россией.

По его словам, Украина должна быть полностью отсечена от Чёрного моря, иначе угрозы Крыму будут повторяться.