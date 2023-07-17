В Совфеде призвали отсечь Украину от Чёрного моря
Сенатор Джабаров: Украина должна быть отсечена от Чёрного моря, иначе угрозы Крыму будут повторяться
Москва, 17 июля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. После террористической атаки Киева на Крымский мост Одесса и Николаев должны воссоединиться с Россией, заявил 17 июля первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
По его словам, Украина должна быть полностью отсечена от Чёрного моря, иначе угрозы Крыму будут повторяться.
«Одесса и Николаев вновь должны стать русскими регионами», — написал он в Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, по данным СКР, в ночь на 17 июля в результате теракта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций моста. Погибли мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Возбуждено уголовное дело.
Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил о необходимости ликвидировать угрозу для России и Приднестровья, для этого надо «отсечь» Украину от Чёрного моря, вернув России её исторические причерноморские территории.