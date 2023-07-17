Москва, 17 июля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. После террористической атаки Киева на Крымский мост Одесса и Николаев должны воссоединиться с Россией, заявил 17 июля первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

По его словам, Украина должна быть полностью отсечена от Чёрного моря, иначе угрозы Крыму будут повторяться.

«Одесса и Николаев вновь должны стать русскими регионами», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, по данным СКР, в ночь на 17 июля в результате теракта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций моста. Погибли мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил о необходимости ликвидировать угрозу для России и Приднестровья, для этого надо «отсечь» Украину от Чёрного моря, вернув России её исторические причерноморские территории.