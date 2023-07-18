Вашингтон, 18 июля, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Экс федеральный прокурор, обозреватель Джордж Пэрри заявил, что изможденный внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО говорит о тяжёлом состоянии его армии. Своё мнение обозреватель высказал в The American Spectator.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

«На встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе Владимир Зеленский выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти, киевская армия в отчаянном положении», — отметил он.

Нехватка боеприпасов, которые западные союзники оказались не в состоянии поставить Киеву, создала тяжёлую ситуацию. А решение американского лидера Джо Байдена передать ВСУ кассетные боеприпасы доказывает, что киевский режим столкнулся с серьёзными проблемами на передовой.

«Может быть, Украина не имеет реальных перспектив вернуть себе территории? Возможно ли, что экономические санкции не поставили Россию на колени? Неужели у США и НАТО заканчиваются деньги, материальные средства и оружие?» — задался вопросами Пэрри.

Как сообщало ИА Регнум, попытки украинской армии прорвать линию фронта в Запорожской области, которые продолжаются на протяжении последних полутора месяцев, так и не привели к существенным результатам.

Одной из причин высоких потерь ВСУ в живой силе стала тактика установки минных полей российскими войсками. Также в числе причин высоких потерь бронетехники ВСУ эксперты называют серьёзные просчёты командования и разведки.