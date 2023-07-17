* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 17 июля, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ внесло в реестр нежелательных организаций латвийскую BDR Novaja Gazeta-Europe (организация, признанная в РФ нежелательной), которая является юридическим лицом «Новой газеты. Европа» (организация, признанная в РФ нежелательной). Об этом 17 июля сообщается на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Генпрокуратура 28 июня признала организацию нежелательной. Отмечается, что статьи издания содержат ложную информацию о специальной военной операции и о якобы наличии в России массовых нарушений прав и свобод граждан.

Кроме того, «Новая газета. Европа» распространяла материалы ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и штабов Навального (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Генпрокуратура отметила, что деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля Минюст включил Всемирный фонд природы (WWF, организация, признанная в РФ нежелательной) в перечень организаций, нежелательных в России. Согласно оценке Генпрокуратуры, представители WWF под видом деятельности по защите природы и окружающей среды пытались влиять на решения российских органов власти, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов.