* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 5 июля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ включило Всемирный фонд природы (WWF, организация, признанная в РФ нежелательной) в перечень организаций, нежелательных в России. Об этом 5 июля сообщается на сайте министерства.

Chris Emil Jano/Global Look Press Логотип WWF

«World Wide Fund for Nature* (World Wildlife Fund*, WWF*, «Всемирный фонд природы*») (Швейцария)», — отмечено в перечне Минюста.

Согласно оценке Генпрокуратуры, представители WWF* под видом деятельности по защите природы и окружающей среды пытались влиять на решения российских органов власти, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня Генпрокуратура признала WWF* нежелательной организацией. Признано, что так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность WWF* под руководством британского подданного Невила Исделла используется в качестве прикрытия для реализации проектов, создающих угрозу безопасности России в экономической сфере.

В марте Минюст внёс WWF* в список иноагентов из-за получения фондом поддержки от иностранных источников. Кроме того, указывалось, что представители организации под видом деятельности по защите природы пытались влиять на решения органов власти России, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов.

29 мая Минюст РФ внёс Greenpeace (организация, признанная в РФ нежелательной) в перечень нежелательных неправительственных организаций. Основанием для такого решения стали попытки организации вмешаться во внутренние дела страны, работа с иноагентами и пропаганда, направленная против России.