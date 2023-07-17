Ейск, Краснодарский край, 17 июля, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Пилот самолета Су-25, упавшего в акватории Азовского моря неподалеку от берега в Ейском районе, погиб, сообщил глава района Роман Бублик.

Пресс-служба администрации Ейского района Роман Бублик

«От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета», — написал Бублик в своём Telegram-канале.

В Минобороны 17 июля сообщили, что штурмовик Су-25 потерпел аварию при выполнении учебно-тренировочного полёта над акваторией Азовского моря. Пилот успел катапультироваться, но погиб. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двигателя.

Ранее о катастрофе сообщили местные Telegram-каналы. Со ссылкой на данные очевидцев они заявили, что спасательные катера и вертолёт прибыли на место ЧП почти сразу.