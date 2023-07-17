Краснодар, 17 июля, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Штурмовик Су-25, по предварительным данным, потерпел катастрофу в Краснодарском крае, передаёт 17 июля Telegram-канал 112.

РИА Новости Самолет Су-25

Инцидент произошёл в Ейске, самолёт упал в море, сообщили в свою очередь местные Telegram-каналы. Кадры, снятые сразу после происшествия, опубликовал канал «Барахолка Ейск».

Судя по видеозаписи, пилот успел катапультироваться. Местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщают, что над местом падения штурмовика кружит вертолёт, к месту ЧП направлены катера.

В мае 2023 года в Министерстве обороны сообщили, что в Крыму при выполнении учебно-тренировочного полёта упал военный вертолёт Ми-28. Инцидент произошёл в Джанкойском районе. Полёт выполнялся без боекомплекта. Оба летчика погибли. Крушение произошло из-за отказа техники.

В феврале 2023 года сообщалось, что в Белгородской области потерпел крушение штурмовик Су-25. Пилот катапультировался, но тем не менее погиб. ЧП произошло в 30 км от границы с Харьковской областью, самолёт возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Причиной крушения стала техническая неисправность.