Москва, 17 июля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) направила в суд уголовное дело в отношении командира роты Вооружённых сил Украины (ВСУ), который отдал приказ об убийстве восьми мирных жителей, сообщила 17 июля пресс-служба Генпрокуратуры России в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сказано в сообщении, прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего командира роты огневой поддержки 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Сергея Бензы.

Он обвиняется по пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

По версии следствия, в период с 30 марта по 6 апреля 2022 года обвиняемый в Мариуполе отдавал подчинённым — Ивану Тарану и Яну Данилову — приказы об убийствах мирных жителей. В результате обстрела пять мужчин и две женщины от полученных ранений скончались на месте, одной женщине удалось выжить.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня СК России предъявил обвинение в жестоком обращении с мирными гражданами и в убийстве украинскому пограничнику Сергею Ростовскому, который в марте 2022 года в городе Мариуполе расстрелял женщину и мужчину.

В середине июня СКР заочно предъявил обвинение главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку. Его преступные действия привели к гибели и ранениям нескольких десятков мирных граждан, в том числе детей.

14 июля СКР сообщил, что в марте прошлого года украинский военный Максим Рожевецкий в Мариуполе выстрелил из автомата в мирную жительницу. С боевиком проводят следственные действия.

Кроме того, ведомство сообщило о завершении расследования в отношении украинского военного Сергея Михайленко, который в марте 2022 года в Мариуполе расстрелял автомобиль с мирными жителями. В этом преступлении также участвовали командир отделения Жучков.