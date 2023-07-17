Берлин, 17 июля, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Личные данные сотрудников разведывательных служб США и Германии попали в интернет из-за использования этими сотрудниками онлайн-платформы по проверке файлов на наличие вирусов VirusTotal, передаёт 17 июля Spiegel.

Defense.gov Разведка США

По этой информации, «утекли» в том числе личные данные сотрудников Федеральное бюро расследований США, Агентства национальной безопасности США, Службы военной контрразведки Германии, подразделения Федеральной разведывательной службы Германии и полиции этой страны.

При этом отмечается, что потерянные данные исчерпываются именами сотрудников разведслужб и их электронными адресами.

В германском Федеральном управлении по информационной безопасности подтвердили факт утечки личных данных и призвали сотрудников органов власти не загружать на указанную платформу никакие файлы.

В апреле 2023 года сообщалось, что В УВД Центрального округа Москвы начались массовые проверки из-за утечки данных российских силовиков на Украину. Проверки проводят сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД России. По этой информации, сотрудники полиции по запросам за денежное вознаграждение выясняли личные данные силовиков и отправляли их заказчикам, в том числе гражданам Украины.

В марте 2023 года на коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев заявил, что утечки персональных данных увеличивают риски дистанционных хищений, а потому в России должны быть введены новые механизмы защиты. Одним из таких механизмов может стать введение оборотных штрафов для компаний за разглашение и введение ответственности за незаконную передачу третьим лицам, отметил министр.