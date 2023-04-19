Москва, 19 апреля, 2023, 17:34 — ИА Регнум. В УВД Центрального округа Москвы начались массовые проверки из-за утечки данных российских силовиков по запросам граждан Украины. Их проводят сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД России. Об этом 19 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В настоящее время ФСБ совместно ГУ СБ МВД проводят проверки в УВД по Центральному округу, а также в районных отделах органов внутренних дел», ― сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что контрольные действия проводятся из-за утечки данных российских силовиков гражданам Украины. По его словам, сотрудники полиции по запросам за денежное вознаграждение выясняли личные данные силовиков и сообщали заказчикам, среди которых были и граждане Украины.

По данным Telegram-канала Baza, проверки идут уже несколько недель. Задержаны полицейские, которые разглашали личные данные сотрудников правоохранительных органов, судей и других силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что утечки персональных данных увеличивают риски дистанционных хищений, поэтому в России нужны новые механизмы защиты. Он отметил, что ведомство поддерживает необходимость введения оборотных штрафов компаниям за разглашение и введение ответственности за незаконную передачу третьим лицам.

По его мнению, это позволит заинтересовать структуры, работающие с личными данными, следить за защитой интересов клиентов.