Москва, 20 марта, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Утечки персональных данных увеличивают риски дистанционных хищений, поэтому в России нужны новые механизмы защиты. Об этом 20 марта заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на коллегии МВД.

Станислав Красильников/ТАСС Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев во время ежегодного расширенного заседания коллегии МВД России по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год

«Мы поддерживаем необходимость введения оборотных штрафов компаниям за разглашение и введение ответственности за незаконную передачу третьим лицам», — сказал Владимир Колокольцев.

По его мнению, это позволит заинтересовать структуры, работающие с личными данными, следить за защитой интересов клиентов.

Напомним, ранее в пресс-службе Сбербанка предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники звонят жителям России, представляясь правоохранителями, и обвиняют в измене Родине. Мошенники заявляют жертве, что с её счёта переводят деньги на Украину и, таким образом, побуждают на необдуманные денежные переводы.