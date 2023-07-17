Москва, 17 июля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Жизни 14-летней девочки, пострадавшей при теракте на Крымском мосту, ничто не угрожает, сообщил 17 июля оперативный штаб Кубани в Telegram-канале.

Павел Бедняков/РИА Новости

Уточняется, что школьницу госпитализировали с сочетанной травмой — повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести в Темрюкскую ЦРБ. Девочка в сознании и дышит самостоятельно.

В оперштабе уточнили, что если состояние юной пациентки будет стабильным, её по воздуху доставят в реанимационное отделение Детской краевой клинической больницы.

Медики оказывают всю необходимую помощь, так же с девочкой, чьи родители погибли во время террористической атаки на мост, работают психологи.

В настоящее время известно, что киевский режим осуществил в ночь на 17 июля атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждения получила автомобильная часть моста, движение остановили.

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В результате ЧП погибли мужчина и женщина из Новооскольского округа Белгородской области, пострадала их дочь.

Как указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, террористический киевский режим принял решение об атаке на Крымский мост при непосредственном участии Великобритании и США. СК России возбудил уголовное дело. Следователи устанавливают лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого теракта.

В настоящее время желающим попасть в Крым или вернуться на материк предлагают альтернативные маршруты, в том числе через новые регионы. По одной из двух веток Крымского моста могут запустить реверсивное движение, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.