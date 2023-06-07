Москва, 7 июня, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Чтобы ликвидировать угрозу для России и Приднестровья, необходимо «отсечь» Украину от Чёрного моря, вернув России её исторические причерноморские территории, заявил 7 июня первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

President.gospmr.org Константин Затулин

«Если Украина не будет отрезана не только от Азовского, но и от Чёрного моря — а это канал поступления вооружений и всего остального… Это еще и постоянная угроза не только для берегов Крыма, но и Кавказа — всех российских берегов (в регионе). Это постоянное беспокойство для ЧФ (Черноморского флота — ред.), для вооружённых сил, попытки провокаций», — цитируют Затулина РИА Новости.

Выступая на заседании Ливадийского клуба «Русский мир на переломе», депутат также отметил, что заморозка военного конфликта не имеет для России смысла. Соглашений, которые признают новые территориальные реалии (возвращение Крыма в состав России в 2014 году, ещё четырех регионов — в 2022 году) никто с Россией подписывать не собирается, уверен депутат. Военные действия рано или поздно закончатся, но необходимо продвинуться как можно дальше, отметил он.

Приднестровье в настоящее время тоже находится под угрозой как «пророссийский анклав», освобождение причерноморских регионов поможет эту угрозу снять, добавил Затулин.

Ранее политолог Юрий Светов в разговоре с корреспондентом ИА Регнум, комментируя заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о необходимости освобождения Харькова для решения задачи по прекращению обстрелов Белгорода, отметил, что в этом есть логика, поскольку без освобождения Харькова, Николаева и Одессы агрессию Украины остановить не удастся.

В мае 2022 года председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что Николаев и Одесса являются русскими городами и их жители ждут возвращения в состав России. Освобождение всех причерноморских областей, которые сейчас входят в состав Украины, позволит России «сформировать полноценную подушку безопасности» на южных границах, отметил он.