Симферополь, 17 июля, 2023, 08:19 — ИА Регнум. В восточной части Крыма на фоне ЧП на Крымском мосту откроют пункты временного размещения для туристов, сообщил 17 июля советник главы Крыма Олег Крючков.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Планируется открытие пунктов временного размещения в восточном Крыму», — написал он в Telegram-канале.

В таких пунктах туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, а также железнодорожном сообщении и работе паромной переправы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В связи с произошедшим движение по мосту было приостановлено.

По данным Минздрава Краснодарского края, в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека. Также пострадала несовершеннолетняя девочка, предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней тяжести.