Хабаровск, 16 июля, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Тигр по кличке Гектор, получивший травмы по вине человека и спасённый в Челябинске, погиб в центре «Утёс» в Хабаровском крае, куда его доставили на реабилитацию. Об этом сообщили в центре.

Реабилитационный центр диких животных «Утес» Тигр Гектор

Трагический случай произошёл несколько дней назад.

«Буря, которая прошла позавчера ночью в тайге, вызвала падение дерева в вольере Гектора. К сожалению, он не смог увернуться», ― говорится в сообщении центра в соцсети «ВКонтакте».

Руководитель реабилитационного центра «Утёс» Эдуард Круглов добавил, что все сотрудники центра очень переживают, но в тайге суровые стихии случаются часто.

Как сообщало ИА Регнум, тигр получил серьёзные травмы в Оренбургской области в 2019 году, когда его пытались украсть. Похитить тогда ещё маленького тигрёнка из гастролирующего зоолунапарка пытался пьяный местный житель. У животного оказались порваны связки и сухожилия. В Челябинске ветеринар Карен Даллакян сумел спасти его, но некоторые функции организма так и не восстановились до конца.

Позднее амурского тигра Гектора отправили на самолёте в Хабаровск. На Дальнем Востоке его поселили в специальном центре, специализирующемся на реабилитации животных.