Челябинск, 10 августа, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Спасённый челябинским ветеринаром Кареном Даллакяном амурский тигр Гектор уедет из Челябинской области в Хабаровский край. Об этом сам ветеринар сообщил представителям местных СМИ.

Programmes.putin.kremlin.ru Амурские тигры

Тигр будет жить в специальном центре, специализирующемся на реабилитации животных. Ранее туда же был доставлен тигр Жорик, которого также спас Даллакян.

Как сообщало ИА REGNUM, Гектор пострадал от живодёра. В 2019 году один из посетителей передвижного зоопарка хотел похитить его и порвал ему связки на лапах. Обездвиженного тигрёнка отвезли к челябинскому ветеринару и тот сумел вернуть лапам чувствительность и избавить пострадавшего от боли.