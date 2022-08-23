Челябинск, 23 августа, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Спасённого в Челябинске амурского тигра Гектора отправили на Дальний Восток. Об этом пишут СМИ.

Wikipedia.org Амурский тигр

С Южного Урала его отвезли в аэропорт «Кольцово». И оттуда самолётом он улетел в Хабаровск. На новом месте тигр будет находиться в специальном реабилитационном центре для животных.

Как сообщалоИА REGNUM, тигр получил серьёзные травмы в Оренбургской области в 2019 году, когда его пытались украсть. У животного оказались порваны связки и сухожилия, Ветеринар Карен Даллакян сумел спасти его, но некоторые функции организма так и не восстановились до конца.