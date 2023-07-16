Симферополь, 16 июля, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил 16 июля, что освобождение Одессы от киевской власти должно стать одним из результатов специальной военной операции на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

«Очень важно, чтобы Россия установила свой контроль над всем северным побережьем Чёрного моря. Ключевой пункт здесь — Одесса. Её освобождение для нас будет одним из определяющих результатов спецоперации», — сказал Константинов РИА Новости.

По мнению бывшего разведчика США Скотта Риттера, российская армия в ходе СВО освободит Днепропетровск, Одессу и Харьков и не позволит ВСУ вновь их занять. Он отметил, что российские войска отбросят украинских солдат от новых регионов РФ на расстояние максимальной дальности действия систем вооружения НАТО, таких как HIMARS, а это около 150 км. Риттер убеждён, что после этого Запад вынудит президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с Москвой, чтобы сохранить то, что ещё останется под контролем Киева.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам референдумов в сентябре 2022 года бывшие украинские территории Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Президент Владимир Путин выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В ДНР за вхождение проголосовали 99,23% участников, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Запад легитимность референдумов не признал, но Москва неоднократно указывала на их полное соответствие международным юридическим нормам.