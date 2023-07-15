В США спрогнозировали потерю Украиной Днепропетровска, Одессы и Харькова
Экс-разведчик США Риттер заявил, российская армия освободит Днепропетровск, Одессу и Харьков
Вашингтон, 15 июля, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Бывший разведчик США Скотт Риттер описал, каким он видит развитие ситуации на Украине. По его мнению, высказанному 15 июля на YouTube-канале The Geopolitics In Conflict Show, армия России освободит Днепропетровск, Одессу и Харьков и не позволит ВСУ вновь их занять.
«Как только они защитят российскую территорию, русские отбросят украинские войска на расстояние, равное максимальной дальности действия систем вооружения НАТО, таких как HIMARS, дальность которых составляет около 150 км», — сказал он.
Риттер убеждён, что после этого Запад вынудит президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с Москвой, чтобы сохранить то, что ещё останется под контролем Киева.
Разведчик ранее предрёк украинскому лидеру трагичное будущее. Риттер заявил, что Зеленский уже зашёл в ходе конфликта так далеко, что может в итоге не выжить. По его мнению, президент Украины упустил все возможности мирного урегулирования и этим предопределил свою судьбу. Риттер также отмечал, что Украина может стать частью блока НАТО, но не как самостоятельное государство, а после аннексии со стороны Польши. Экс-разведчик отметил, что после конфликта страну разорвут на части.
Как сообщало ИА Регнум, по итогам референдумов в сентябре 2022 года бывшие украинские территории Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. В ДНР за вхождение проголосовали 99,23% участников, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Запад легитимность референдумов не признал, но Москва неоднократно подчёркивала их полное соответствие международным юридическим нормам.