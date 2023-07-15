Вашингтон, 15 июля, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Бывший разведчик США Скотт Риттер описал, каким он видит развитие ситуации на Украине. По его мнению, высказанному 15 июля на YouTube-канале The Geopolitics In Conflict Show, армия России освободит Днепропетровск, Одессу и Харьков и не позволит ВСУ вновь их занять.

TASS/EPA/SEDAT SUNA

«Как только они защитят российскую территорию, русские отбросят украинские войска на расстояние, равное максимальной дальности действия систем вооружения НАТО, таких как HIMARS, дальность которых составляет около 150 км», — сказал он.

Риттер убеждён, что после этого Запад вынудит президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с Москвой, чтобы сохранить то, что ещё останется под контролем Киева.

Разведчик ранее предрёк украинскому лидеру трагичное будущее. Риттер заявил, что Зеленский уже зашёл в ходе конфликта так далеко, что может в итоге не выжить. По его мнению, президент Украины упустил все возможности мирного урегулирования и этим предопределил свою судьбу. Риттер также отмечал, что Украина может стать частью блока НАТО, но не как самостоятельное государство, а после аннексии со стороны Польши. Экс-разведчик отметил, что после конфликта страну разорвут на части.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам референдумов в сентябре 2022 года бывшие украинские территории Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. В ДНР за вхождение проголосовали 99,23% участников, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Запад легитимность референдумов не признал, но Москва неоднократно подчёркивала их полное соответствие международным юридическим нормам.