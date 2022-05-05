Москва, 5 мая, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беспрецедентным количество санкций в отношении России.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Давайте исходить из того, что количество санкций беспрецедентное. Более 10 тыс. с начала 2014 года было принято санкций в отношении нашей страны», — сказал Володин в эфире радио «КП».

Больше, чем принято мер по сдерживанию развития нашей страны, в отношении других стран такого просто нельзя примера привести, сказал он.

«Преодолевая эти вызовы, наша страна будет сильной. Все то, что нас не убивает, делает нас сильнее… Сейчас у нас есть шанс создать свою экономику, национально ориентированную», — убежден спикер Госдумы.

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В санкционных списках находятся почти все депутаты Госдумы, добавил Володин. Он не думает, что есть депутаты, которых обошли санкционные списки.