Вашингтон, 16 июля, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Около берегов полуострова Аляска зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4. Об этом 16 июля сообщила Геологическая служба США.

ТАСС/Richard Ellis/ZUMA Press Wire

По данным службы, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 106 км в южном направлении от населённого пункта Санд-Поинт, в котором проживают около 1 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 9,3 км.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля около берегов Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр подземных толчков находился в 114 км к северо-западу от города Гизо.

До этого в Каспийском море у берегов Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки почувствовали жители некоторых районов страны, включая столицу — город Баку, где жители начали покидать свои дома.