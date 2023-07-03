Баку, 3 июля, 2023, 23:32 — ИА Регнум. В столице Азербайджана вечером 3 июля произошло землетрясение, сообщает портал Day․az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Анастасия Павлова ИА Регнум Сейсмограф

«В Каспийском море, у берегов Азербайджана (140–150 км от Баку), произошло землетрясение магнитудой 5,5», — уточнили в издании.

Эпицентр подземных толчков располагался в 80 км к северо-востоку от Хачмазского района. Очаг землетрясения находился на глубине 35 км.

Землетрясение почувствовали жители некоторых районов страны, в том числе в Баку, где горожане стали покидать свои дома.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 июня у берегов Приморского края сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0. Очаг землетрясения находился в море, около 150 км на юго-восток от Находки, третьего по величине города в регионе, где проживает около 140 тысяч человек. Угроза цунами не объявлялась.