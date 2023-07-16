Исламабад, 16 июля, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Допущение публичного осквернения Торы и Библии в Стокгольме властями Швеции подвергло критике министерство иностранных дел Пакистана. Об этом 15 июля сообщает издание Geo.

Иван Шилов ИА REGNUM Библия и Коран

«Оскорбительные акты религиозной ненависти не могут быть оправданы под видом свободы слова и мнений», — заявили в МИД Пакистана.

Шведские СМИ сообщили, что 30-летний мужчина получил разрешение на проведение акции, включающей публичное сожжение священных книг — Библии и Торы — у посольства Израиля в Стокгольме. Мужчина указал, что акция планируется как ответ на осквернение и сожжение Корана в столице Швеции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мужчина, получивший разрешение властей Швеции на проведение акции, включающей сожжение Торы и Корана, не стал сжигать священные тесты, а наоборот, заявил о недопустимости подобных действий.

Мужчина публично заявил, что он мусульманин и ничего сжигать не будет, так как свобода слова не означает свободу сжигать священные книги. Мужчина добавил, что надо уважать любую религию и жить в мире.

Ранее официальные лица Израиля выступили с осуждением акции с сожжением Торы и Библии у посольства Израиля. Президент страны Ицхак Герцог отметил, что разрешение сжечь священные книги не имеет ничего общего со свободой мнений. Он назвал это актом чистой ненависти и призвал весь мир совместно осудить его.