Москва, 16 июля, 2023, 02:17 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена обратиться в Совет по правам человека ООН в связи с арестом на Украине наместника Киево-Печёрской лавры митрополита Павла. Об этом омбудсмен написала 15 июля в своём Telegram-канале.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

«Считаю подобные действия вопиющим нарушением права на свободу совести и оскорблением чувств сотен тысяч прихожан и служителей УПЦ. В связи с этим буду обращаться в Совет по правам человека ООН с просьбой защитить митрополита», — указала Москалькова.

Омбудсмен напомнила, что украинский суд принял решение об аресте митрополита Павла, обвинив его в «нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений», а также в «оправдании отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины». По данным обвинениям наместнику Киево-Печерской лавры грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев заключил под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) с целью уничтожения канонической Украинской православной церкви.

МИД России призвал профильные международные структуры отреагировать на происходящее вокруг монахов и святынь Киево-Печерской лавры.

На основании решения Соломенского районного суда города Киева архиерея УПЦ, 14 июля 2023 года наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, ранее находившегося под круглосуточным домашним арестом, взяли под стражу и поместили в тюрьму. Митрополит Павел останется под стражей до 14 августа с возможностью залога в 33 млн гривен (893,5 тысячи долларов).