Херсон, 16 июля, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области пункт управления беспилотными летательными аппаратами и станцию Starlink. Об этом в субботу, 16 июля, сообщили в экстренных службах региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В районе населённого пункта Никольское авиаударом Су-34 по КНП 222-го отдельного батальона ВСУ были уничтожены пункт управления БПЛА, станция Starlink и 25 военнослужащих», — приводит ТАСС слова представителя экстренных служб.

Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки благодаря слаженной работе подразделений группировки войск «Днепр» удалось уничтожить три гаубицы M777 калибра 155 мм американского производства.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля начальник пресс-центра группировки «Юг» Вооружённых сил России Вадим Астафьев сообщил, что артиллеристы группировки уничтожили под Артёмовском станцию спутниковой связи Starlink, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

1 марта 2022 года появились первые сообщения о доставке наземных терминалов Starlink на Украину. Всего с того момента было поставлено по меньшей мере 15 тысяч терминалов при посредничестве Агентства США по международному развитию.