Вашингтон, 15 июля, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Киев падёт даже в случае вмешательства стран Запада. Об этом заявил в интервью Youtube-каналу Through the eyes of бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если вы нападаете и не можете пробить линию защиты противника, а в ходе обороны вам приходится отступать <…> — это уже побежденная армия. <…> Остается лишь один вариант — вмешательство иностранного государства, например, Польши, но исход это не изменит», — объяснил Джонсон.

По его словам, ВСУ сейчас в тяжелом положении, но президент Украины надеется, что союзники направят собственные войска на поле боя. При этом даже это не поможет, ведь российская армия значительно превосходит вооруженные силы НАТО в количестве солдат и огневой мощи.

Бывший аналитик также уверен, что в случае эскалации конфликта на Украине, скорее всего, в мешках для трупов окажутся поляки, латыши и литовцы.

В марте издание Asia Times сообщило, что Вооружённые силы Украины не смогут долго продолжать своё сопротивление, несмотря на военную помощь со стороны Запада. Киев рискует проиграть в конфликте на истощение, заявили журналисты. При этом издание отметило, что условия урегулирования конфликта будут навязаны Украине, так как у неё заканчиваются силы и ресурсы.

Подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что, если украинская армия начнёт активное наступление, она потерпит поражение даже в случае, если ей временно будет сопутствовать успех. Также Дэвис отметил, что Украина никогда не сравнится с Россией по численности личного состава военных, и добавил, что российский внутренний военно-промышленный потенциал быстро растёт.

Бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в мае сообщил, что продолжение поддержки президента Украины со стороны Вашингтона может привести к поражению Киева. Он высказал мнение о том, что дальнейшая поддержка Киева со стороны США лишь истощит Украину в противостоянии с Россией, у которой есть гораздо больше огневой мощи и ресурсов.