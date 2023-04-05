Вашингтон, 5 апреля, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Если украинская армия начнёт активное наступление, она потерпит поражение даже в случае, если ей временно будет сопутствовать успех. Такое мнение 5 апреля высказал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

РИА Новости Уничтоженный танк ВСУ

«Очевидно, что Киев беспокоит то, что в случае провала наступления они могут проиграть. Однако больше всего лидеров Украины должно волновать то, что они потерпят поражение даже в случае временного успеха», — написал он в своём материале.

Американский военный уточнил, что в случае попытки наступления ВСУ могут растерять последние силы, так как Украина уже с трудностями ведёт мобилизацию, а результате активных военных действий украинская армия теряет наиболее обученных и опытных военнослужащих.

Также Дэвис отметил, что Украина никогда не сравнится с Россией по численности личного состава военных, и добавил, что российский внутренний военно-промышленный потенциал быстро растёт и в скором времени может превысить то, что западные страны могут предоставить украинской стороне в среднесрочной перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что группировка ВСУ закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожской области. Он отметил, что украинские войска приготовились и ждут приказа о его начале.