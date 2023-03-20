Донецк, 20 марта, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины не смогут долго продолжать своё сопротивление, несмотря на военную помощь со стороны Запада. Киев рискует проиграть в конфликте на истощение, пишет издание Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Россия сохранит за собой Азовское море, а также большую часть Донбасса. При этом условия урегулирования конфликта будут навязаны Украине, так как у неё заканчиваются силы и ресурсы», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 20 марта.

Отмечается, что, несмотря на заявления Белого дома, Соединённые Штаты не обладают бесконечным запасом вооружений, а недооценка военной мощи России лишь усугубляет положение ВСУ: «США катастрофически теряют влияние, недооценивая Россию. У них нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими снарядами».

Напомним, 16 марта издание Politico сообщало о прямом участии Соединённых Штатов Америки в подготовке масштабного контрнаступления ВСУ, которое планируется провести к маю. Накануне о подготовке Киева к наступлению в Запорожской области сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.