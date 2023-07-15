Минобороны показало кадры уничтожения бронеавтомобиля ВСУ вертолётом Ка-52
Москва, 15 июля, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Минобороны России показало кадры уничтожения бронеавтомобиля Вооружённых сил Украины (ВСУ) российским разведывательно-ударным вертолётом Ка-52 на южнодонецком направлении.
Иван Шилов ИА Регнум
«Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 обнаружил бронеавтомобиль ВСУ и уничтожил его управляемой ракетой», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, 15 июля начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что в ходе боевых действий на купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли восемь ударов по скоплению живой силы и огневых средств ВСУ. Он уточнил, что потери ВСУ составили более взвода живой силы и два автомобиля пикап.