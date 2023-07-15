Москва, 15 июля, 2023, 10:05 — ИА Регнум. В ходе боевых действий на купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 группировки войск «Запад» нанесли восемь ударов по скоплению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и батальонов территориальной обороны. Об этом сообщил 15 июля начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Дарья Антонова ИА Регнум Вертолёт Ка-52

«Артиллерией группировки сорваны две попытки провести ротации подразделений 32-й отдельной механизированной бригады на передовых позициях в районе населённого пункта Новосёловское», — говорится в сообщении.

Он добавил, что в районе населённых пунктов Берестовое, Стельмаховка, Табаевка огнем из танков Т-72Б3 и Т-80, самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и буксируемых пушек «Гиацинт-Б» российские военные нанесли удар по позициям 32-й отдельной механизированной бригады.

Зыбинский уточнил, что потери ВСУ составили более взвода живой силы и два автомобиля пикап.

Также в ходе контрбатарейной борьбы огнем гаубиц Д-30 в районе населённого пункта Новосёловское российские силы ликвидировали два минометных расчёта ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля штурмовая армейская авиация «Южной» группировки российских войск нанесла удары по скоплениям живой силы ВСУ на нескольких направлениях в зоне СВО, а также поразила два складов боеприпасов. Речь идёт о лисичанском, соледаро-артёмовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях. Расчёт РСЗО «Торнадо-С» нанёс удар по скоплению живой силы 24-й механизированной бригады украинских войск у Червоного.