Краснодар, 15 июля, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Количество погибших в результате столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля в Брюховецком районе Краснодарского края выросло до трёх человек. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

МЧС России по Краснодарскому краю

«Официальная информация: в результате ДТП трое погибших», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ДТП с участием автобуса и перевозившего зерно грузовика произошло в 05:10 в Брюховецком районе. По предварительной информации, водитель зерновоза выехал на полосу встречного движения и столкнулся со следовавшим по маршруту из Тулы в Анапу рейсовым автобусом, в салоне которого находился 41 человек. На данный момент сообщается о 17 пострадавших.