Станица Брюховецкая, Краснодарский край, 15 июля, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Число людей, которые пострадали в дорожной аварии в Брюховецком районе Краснодарского края, увеличилось до 17, сообщили в региональном управлении МВД.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

«Семнадцать — пострадало, семь — госпитализированы с различными травмами, двое погибло», — процитировало полицейское управление РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, на 91-м километре трассы Краснодар — Ейск 15 июля в 05:10 мск столкнулись автобус с пассажирами, следовавший в Анапу из Тулы, и грузовик MAN.

С места ДТП поступила информация о двух погибших и семи пострадавших. Всего в автобусе находился 41 человек. Столкновение произошло из-за того, что зерновоз выехал на встречную полосу.