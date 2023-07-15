Станица Брюховецкая, Краснодарский край, 15 июля, 2023, 08:36 — ИА Регнум. В результате столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Краснодарском крае два человека погибли. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что ДТП с участием автобуса и перевозившего зерно грузовика произошло в 05:10 (совпадает с мск) в Брюховецком районе, когда, по предварительной информации, водитель зерновоза выехал на полосу встречного движения и стукнулся со следовавшим по маршруту из Тулы в Анапу рейсовым автобусом.

«В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек. В результате ДТП двое пассажиров погибли, 10 — госпитализированы с различными травмами», — заявил глава пресс-службы краевого ГУ МВД Александр Рунов.

В данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие все обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля в Северной Осетии большегрузный автомобиль столкнулся с поездом Москва — Владикавказ. В результате ДТП никто не погиб и не пострадал.

До этого в Москве произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Один из них после этого загорелся.