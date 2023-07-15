Лондон, 15 июля, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может покинуть свой пост, на котором он находится с лета 2019 года. Об этом 15 июля сообщила газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

ТАСС/EPA/TOMASZ WASZCZUK Министр обороны Великобритании Бен Уоллес

По словам последних, возможность ухода Уоллеса с занимаемого поста может быть связана с подготавливаемыми премьер-министром страны Риши Сунаком перестановками в правительстве, с помощью которых он намерен «представить общественности более свежую команду перед выборами в парламент».

По мнению источников издания, нынешний глава британского минобороны может принять такое решение из-за того, что американские власти не будут поддерживать его кандидатуру на пост генсека НАТО, хотя Сунак пытался добиться этого от президента США Джо Байдена.

Как отмечает издание, являвшийся членом ближнего круга экс-премьера страны Бориса Джонсона и сохранивший с момента его отставки свой пост Уоллес продолжает оставаться сторонником Сунака и его возможный уход не связан с нынешним курсом правящей Консервативной партии.

«Он, вероятно, не будет выставлять свою кандидатуру на выборах, так что момент для ухода кажется правильно выбранным», — рассказал источник, уточнив, что круг, от которого Уоллес был избран в Палату общин, упразднят перед выборами, однако нынешний глава минобороны страны до сих пор не заявил о намерении баллотироваться от другого округа.

Бен Уоллес — один из самых авторитетных политиков от Консервативной партии в Британии и более года остаётся лидером рейтинга их популярности. При этом он отказался от участия в гонке за пост премьер-министра после отставки Джонсона и затем — после отставки преемницы последнего Лиз Трасс.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что минобороны Британии приняло решение о сокращении порядка трёх тысяч гражданских служащих. Таким образом военное ведомство намерено сократить бюджет на персонал на пять процентов. В Лондоне заверили, что сокращение никак не затронет операции армии Британии и не отразится на помощи Украине.