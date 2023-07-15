Лондон, 15 июля, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Около трёх тысяч гражданских служащих сократит министерство обороны Великобритании и перестанет набирать новых работников, чтобы повысить уровень зарплаты в вооружённых силах. Об этом 14 июля сообщил телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Уточняется, что в военном ведомстве планируют сократить бюджет на персонал на 5%, что предполагает сокращение 2-3 тысяч должностей. При этом сокращение числа служащих будет происходить не за счёт увольнений, а за счёт незаполнения вакансий.

Как пояснил источник телеканала в минобороны, приостановить приём на работу предполагается на несколько недель, после чего будет проводиться «контролируемый набор». При этом указывается, что сокращения не отразятся на нынешних операциях и на помощи Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Великобритания сейчас не сможет вести против России войну, поскольку в королевстве осталось всего 40 единиц боеспособных танков, а численность армии на сегодняшний день достигла наименьшего значения со времён наполеоновских войн.

При этом в армии Великобритании наблюдаются сложности с набором персонала и массовые увольнения из-за неспособности властей обеспечить достойный уровень зарплаты с учётом инфляции.

Обозреватель Express Майкл Ноулз отметил, что состояние армии Великобритании, вооружённой техникой 50-летней давности, британские военнослужащие назвали позорным.

По мнению экс-главы минобороны Британии Марка Франсуа, Лондон не сможет оставаться надёжным союзником НАТО, если не переоснастит армию по последнему слову техники.