Москва, 15 июля, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Штурмовая армейская авиация Южной группировки российских войск нанесла удары по скоплениям живой силы ВСУ на нескольких направлениях в зоне СВО, а также поразила два складов боеприпасов. Об этом 15 июля рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА Регнум

Как указал в беседе с ТАСС военный, ракетно-бомбовые удары были нанесены по скоплениям живой силы и военной техники украинской армии на лисичанском, соледаро-артёмовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях.

«Также поражёнными целями авиации стали два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Северск и Верхнекаменское», — сказал он.

Астафьев добавил, что расчёт РСЗО «Торнадо-С» нанёс удар по скоплению живой силы 24-й механизированной бригады украинских войск у Червоного.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Астафьев рассказал, что Вооружённые силы России отразили четыре попытки атак ВСУ на лисичанском и соледаро-артёмовском направлениях. Он уточнил, что российские войска проявили мужество и героизм в ходе отражения попытки наступления ВСУ у Клещеевки.

До этого спецназ ВС России прямым попаданием уничтожил диверсионно-разведывательную группу украинских войск на запорожском направлении. Диверсанты ВСУ собирались захватить опорный пункт ВС России.