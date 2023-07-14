Москва, 14 июля, 2023, 03:34 — ИА Регнум. ДТП с двумя грузовиками, один из которых загорелся при столкновении, произошло на западе Москвы. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на Рябиновой улице, недалеко от дома №55. По предварительным данным, водитель фуры совершал поворот налево, когда в него врезался второй грузовой автомобиль. В результате столкновения один из грузовиков загорелся.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства и причины произошедшего, а также информация о пострадавших уточняются. Перекрыт съезд с улицы Генерала Дорохова на улицу Рябиновая.

Ранее ИА Регнум сообщало, что молодая женщина погибла в результате столкновения легкового автомобиля и электросамоката на набережной Ижевска. Водителя электросамоката доставили в медучреждение, где выяснилось, что он был пьян.

Также сообщалось о 12 пострадавших в результате дорожной аварии с участием автобуса и грузового автомобиля в Москве на Ленинградском шоссе. Шестерых пострадавших госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.