Владикавказ, 14 июля, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Большегрузный автомобиль столкнулся в Северной Осетии с поездом Москва — Владикавказ. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Кадр из видео ГУ МЧС России по РСО-Алания

«В 08:01 (совпадает с мск) 14 июля в дежурную смену Центра управления кризисных ситуаций поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде в селе Эльхотово по улице Мильдзихова столкнулись поезд «Москва — Владикавказ» и фура», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате никто не погиб и не пострадал, на место ДТП направили сотрудников МЧС. Также указывается, что в результате аварии задержка поезда ориентировочно составит два часа, в работах по ликвидации ДТП участвуют 11 человек и три единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта в Джанкойском районе Крыма пассажирский поезд столкнулся с автомобилем Scoda Octavia на железнодорожном переезде. В результате погибли четыре человека.

До этого при столкновении пригородного пассажирского поезда и самосвала в Долинском районе Сахалинской области пострадали несколько человек. Из-за ДТП произошли разлив и возгорание топлива.