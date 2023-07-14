Донецк, 14 июля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Российские военные сорвали попытку наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Клещеевкой в ДНР. Об этом 14 июля сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

РИА Новости

«Завязался бой — огнём артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана», — сообщил агентству РИА Новости Астафьев.

Попытку наступления под Клещеевкой осуществляла украинская группа из состава 711-й штурмовой роты погранотряда ВСУ. Как заявили в пресс-центре группировки «Юг», основная часть атакующих была уничтожена, при этом бойцы российского спецназа захватили двоих украинских военных в плен.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что у Клещеевки юго-западнее города Артёмовска идут ожесточённые бои. Позднее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооружённые силы России смогли достичь успеха в районе села Клещеевка.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов 13 июля сообщил о контроле над линией фронта у Клещеевки. Он выразил уверенность в том, что руководство ВСУ будет продолжать забрасывать украинских военных «в топку».

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 13 июля заявил, что на донецком направлении российские военные отразили 16 атак противника, пресекли деятельность украинской ДРГ. Потери противника за сутки на этом направлении составили до 480 украинских военных.