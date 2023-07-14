Пхукет, Таиланд, 14 июля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 июля прибыл с официальным визитом в Таиланд. В Пхукете у него запланирована встреча с таиландским коллегой Доном Праматвинаем.

Пресс-служба МИД РФ

Переговоры состоятся 15 июля. Помимо этого, Лавров поучаствует в церемонии открытия генерального консульства России в Пхукете. Об этом сообщил ТАСС.

О поездке главы МИД в Таиланд ранее сообщал МИД. Стороны запланировали обсуждение двусторонних отношений и перспективы наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей, а также расширения культурного и туристического взаимодействия.

«Таиланд — важный партнёр России. Двусторонние отношения, которые в 2022 году отметили 125-летие, опираются на традиции дружбы, характеризуются высоким уровнем доверия и взаимным уважением. Поддерживается динамичный политический диалог, расширяются контакты, развивается торгово-экономическое сотрудничество», — отметило ведомство.

Перед визитом в Таиланд Лавров посетил Индонезию. В Джакарте он принял участие в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), встретился с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, министром иностранных дел Лаоса Салёмсай Коммаситом и генсекретарем АСЕАН Као Ким Хорном. В АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Лаос, Камбоджа, Вьетнам и Мьянма.