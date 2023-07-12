Москва, 12 июля, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 июля в ходе визита в Джакарту проведёт ряд двусторонних встреч и встреч в многостороннем формате. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Иван Шилов, ИА REGNUM

Начнётся рабочий день министра со встречи Россия ― Индонезия ― Китай.

«Затем будут двусторонние встречи <…> с министром иностранных дел Индонезии [Ретно Марсуди], принимающей мероприятие, с министром иностранных дел Лаоса [Салёмсай Коммаситом] и с генсекрётарем АСЕАН [Као Ким Хорном]», ― уточнила дипломат.

Также у российского главы МИД запланированы встречи с коллегами из Шри-Ланки и Брунея.

Захарова добавила, что Лавров также встретится с китайскими коллегами, ожидается прибытие в Джакарту главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Индонезии. В Джакарте он примет участие в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Визит главы российского внешнеполитического ведомства продлится до 14 июля.

В АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Лаос, Камбоджа, Вьетнам и Мьянма.