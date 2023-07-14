Москва, 14 июля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Трансгендер Хилми Форкс получил 12 суток ареста за мелкое хулиганство. Об этом сообщил адвокат Форкса Константин Ерохин.

Кадр из видео Хилми Форкс

Такое решение суд вынес блогеру после инцидента с дракой в ресторане быстрого питания.

«Все в шоке. Будем обжаловать», — написал правозащитник в своём Telegram-канале.

Он добавил, что защита надеялась на более мягкие санкции в отношении блогера — штраф. Адвокат подчеркнул, что Форкс просто защищался, поэтому он не считает верным решение об аресте.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Московский суд оштрафовал трансгендера Хилми Форкса за мелкое хулиганство в одном из кафе быстрого питания. Заседание прошло в Симоновском суде столицы. Сумму штрафа не уточнили.

Форкс провёл в полиции два дня после того, как его арестовали из-за драки с посетителем ресторана. После инцидента блогер в соцсетях извинился за драку, призвав подписчиков учиться на его ошибках.

Кроме того, в отношении блогера возбудили уголовное дело об изготовлении и распространении порнографии. По этой статье Форксу грозит до шести лет заключения.