Москва, 13 июля, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Московский суд оштрафовал трансгендера Хилми Форкса за мелкое хулиганство в одном из кафе быстрого питания, сообщил 13 июля Telegram-канал 112.

Кадр из видео

В Симоновском суде Москвы состоялось заседание по делу блогера Хилми Форкса. Он провёл в полиции два дня после того, как его арестовали из-за драки с посетителем ресторана быстрого питания. После инцидента блогер в соцсетях извинился за драку, призвав подписчиков учиться на его ошибках.

Сумма штрафа, которую придётся заплатить блогеру, пока не называлась.

Кроме того, в отношении блогера возбудили уголовное дело об изготовлении и распространении порнографии. По этой статье Форксу грозит до 6 лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В январе против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса было заведено административное дело о пропаганде ЛГБТ. В декабре 2022 года депутат Госдумы Яна Лантратова (СРЗП) обратилась в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить блогеров, выступающих в соцсетях под псевдонимами «Даша Корейка» и «Хилми Форкс» на предмет незаконной пропаганды гомосексуальных отношений, трансгендерности, употребления наркотиков и других нарушений закона.