Париж, 14 июля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Президента Франции Эммануэля Макрона освистали во время его проезда по Елисейским полям в День взятия Бастилии 14 июля, сообщил французский телеканал BFMTV.

Кадр из видео

«Президента освистали во время его проезда и смотра войск», — говорится в сообщении.

По информации телеканала, из толпы выкрикивали: «Макрона в отставку!».

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В традиционном военном параде в честь главного национального праздника Франции задействовали 68 самолетов французской авиации и ВВС Индии, Бельгии и Великобритании. Среди них 28 вертолётов, включая H160 Tiger, который впервые принимает участие в параде. Кроме того, участвуют пешие войска численностью 5100 мужчин и женщин, а также конные войска.

Почётным гостем мероприятия стал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле протестующие освистали Макрона в ходе визита на восток страны. Президент посетил город Селеста, чтобы пообщаться с гражданами. Десятки демонстрантов кричали: «Макрона в отставку!». Собравшиеся также спели: «Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон не хочет, мы здесь», песню «желтых жилетов», которую в последнее время часто исполняют противники пенсионной реформы.

Жители Гренобля, выступающие против пенсионной реформы, сожгли в апреле чучело Макрона. В акции приняли участие 200–300 человек. Уточняется, что перед сожжением демонстранты избили манекен с фото президента железным прутом.